NEWS MILAN – Dopo una prima stagione rossonera con più bassi che alti, Ricardo Rodriguez si è ripreso. E’ un perno della formazione di Gennaro Gattuso, allenatore che lo stima tantissimo.

24 presenze da titolare su 25 in campionato, il terzino svizzero è uno stacanovista. Intervistato da Sportmediaset, ha così commentato il suo impiego continuo nel Milan: «Io non voglio riposare, voglio sempre giocare. Provo sempre a fare il massimo per essere titolare. Devo fare tutto bene in allenamento, ma anche nelle terapie e nell’alimentazione». Domani alle 18 contro il Sassuolo a San Siro sarà nuovamente impiegato dal primo minuto, dopo aver riposato in Coppa Italia per fare spazio a Diego Laxalt.

La difesa rossonera sta ricevendo grandi elogi, dato che è difficilmente perforabile in questi mesi e sta avendo numeri importanti: «Adesso molto bene, prendiamo pochi gol perché lavoriamo bene tutti assieme in squadra». Da sottolineare i diversi miracoli di Gianluigi Donnarumma, più volte decisivo.

Rodriguez si è espresso anche sulla catena di sinistra del Milan con lui, Lucas Paquetà e Hakan Calhanoglu: «Ci troviamo bene tutti, siamo giocatori ai quali piace giocare. Stiamo bene». Avanti così.

Redazione MilanLive.it

