MILAN NEWS – La grande notizia della serata di ieri a San Siro non riguarda solo la vittoria, neanche troppo brillante, del Milan contro il Sassuolo.

I tifosi rossoneri possono esultare e ben sperare per via del sorpasso in classifica sull’Inter, che significa terzo posto in solitaria in campionato a quota 48 punti. La formazione di Gennaro Gattuso è stata capace di strappare 9 punti nelle ultime 7 giornate di Serie A ai rivali cittadini, sconfitti nell’anticipo del venerdì dal Cagliari. Un traguardo momentaneo che fa finalmente sorridere e che avvicina fortemente la qualificazione alla prossima Champions League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Oggi il quotidiano La Stampa scopre anche un nuovo primato di cui si può vantare mister Gattuso: il Milan ieri è ufficialmente tornato sul podio, ovvero al terzo posto in classifica, dopo circa sei anni dall’ultima volta. I rossoneri infatti avevano agganciato tale piazzamento in Serie A nell’ultima giornata del campionato 2012-2013, quando battendo il Siena per 2-1 superarono la Fiorentina e si guadagnarono un posto per il turno preliminare di Champions. Momentaneamente il Milan si piazzò terzo anche nell’autunno del 2016, sotto la guida di Vincenzo Montella, quando riuscì a battere la Juventus con una rete di Locatelli.

Tanto, troppo tempo è passato da quel maggio 2013, con il Milan che nei sei anni successivi è stato protagonista di crolli, fallimenti, false speranze e diverse successioni in panchina. Con un’anima milanista doc come quella di Gattuso e una dirigenza finalmente all’altezza della situazione sembra che il Milan possa davvero tornare nell’élite del calcio italiano e giocarsi l’anno prossimo anche l’Europa che conta.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it