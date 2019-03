MILAN NEWS – La fortuna aiuta gli audaci. Lo sa bene il Milan, in senso positivo e negativo visto quello che è successo anche nelle ultime stagioni.

Quest’anno la banda di Gennaro Gattuso pare stia vivendo un momento decisamente più propositivo anche dal punto di vista della buona sorte. I rossoneri giocano meglio, sono compatti in difesa e per vincere le partite si affidano anche a qualche episodio favorevole e determinante che però da sempre fa parte del calcio giocato.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come scrive la Gazzetta dello Sport la forza del Milan passa anche da tali episodi fortunati: ieri i rossoneri hanno superato il Sassuolo di misura grazie all’autogol di Pol Lirola, sfortunato nel deviare il pallone nella propria porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si tratta complessivamente della quarta autorete a favore del Milan in questo campionato, un piccolo record che dimostra come le cose inizino finalmente a girare a favore di Gattuso e compagnia.

Il primo autogol stagionale a favore risale al match tra Empoli e Milan, quando il centrocampista toscano Capezzi deviava in maniera decisiva un tiro di Biglia verso la propria rete. La seconda invece è giunta nello scontro diretto contro la Lazio, terminato 1-1 anche grazie alla girata involontaria di petto del difensore biancoceleste Wallace che spiazzava Strakosha su una conclusione in corsa di Kessié.

Infine, prima dell’autogol di Lirola di ieri, c’è da segnalare anche il recente e sfortunato colpo nella propria porta di Ceppitelli durante Milan-Cagliari 3-0: il difensore sardo si trovava sulla traiettoria di una respinta del portiere Cragno e vedeva infilare la sua rete aprendo la strada al successo rossonero.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it