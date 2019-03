CALCIOMERCATO MILAN – Il talento del momento è di nazionalità portoghese e gioca nel Benfica, uno dei club più storici e romantici del calcio europeo.

Tutti vanno pazzi per Joao Felix, giovanissimo talento classe 1999 che sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative generali. Di questo attaccante, abile a giocare anche come trequartista e esterno offensivo, si parlava bene da tempo ma in pochi si aspettavano un exploit così immediato tra campionato lusitano e recenti prove anche in Europa League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, mezza Europa alla caccia di Joao Felix

Talento e carattere, uniti ad un fisico già ben sviluppato, fanno di questo 19enne nativo di Viseu uno dei calciatori più ricercati e promettenti del panorama calcistico europeo. Joao Felix è spuntato alla ribalta delle cronache grazie al gol nel ‘classico’ di Portogallo vinto dal suo Benfica in casa del Porto, una rete che ha dato via alla rimonta e che ha messo a tacere i sostenitori dello stadio ‘Do Dragao’. Zero timori reverenziali, tanta classe e potenzialità per questa seconda punta che il Milan ha già sondato tempo addietro.

I rossoneri si erano messi sulle tracce del giocatore in questione qualche mese fa, con sondaggi esplorativi e tentativi ancora non concreti di avvicinamento. Ma la concorrenza ora rischia di diventare ‘sleale’ per il Milan: si parla di emissari di Juventus e Manchester United, club al momento più ricchi di quello rossonero, pronti a volare a Lisbona per trattare. Il talento lusitano sarebbe finito sul taccuino di diverse squadre: Arsenal, Manchester City, Everton, Inter, Siviglia e Monaco, tutti club pronti ad inviare osservatori sul campo ed a fare passi avanti per Joao Felix. Si prospetta un’asta estiva alla quale il Milan di Leonardo e Gazidis dovrà decidere se partecipare o meno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it