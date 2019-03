MILAN NEWS – Il 4 marzo 2018 è una data che il calcio italiano purtroppo terrà dentro di se’ come una ferita aperta e non rimarginabile, mai.

Un anno fa ci lasciava Davide Astori, ottimo difensore, straordinario atleta e ragazzo d’oro. L’ex capitano della Fiorentina se n’è andato nel sonno, nel bel mezzo del ritiro dei viola prima di una gara contro l’Udinese in trasferta. Una perdita incredibile che ha sconvolto e commosso il mondo del calcio, soprattutto per quanto Astori avesse fatto di buono a livello umano e professionale.

Ad un anno dalla sua morte, molti club e personaggi del calcio italiano e non solo hanno voluto ricordare la figura di Davide, che in carriera ha indossato maglie importanti come quelle di Milan, Cagliari, Roma, Fiorentina e anche Nazionale italiana. Il club rossonero con un tweet sul proprio profilo ufficiale ha ricordato affettuosamente Astori: “Ad un anno dalla scomparsa resta in tutti noi u vuoto incolmabile”.

A un anno dalla scomparsa di Davide Astori, resta in tutti noi un vuoto incolmabile 1⃣3⃣

Davide Astori passed away one year ago today, leaving a void in all our hearts 1⃣3⃣ #DA13 pic.twitter.com/pc2wXKGXOO — AC Milan (@acmilan) 4 marzo 2019

Anche il capitano del Milan Alessio Romagnoli, che porta sulle spalle la numero 13 proprio come Astori, ha voluto omaggiarlo su Instagram: “Un anno dopo sembra ancora così assurdo. Eri un ragazzo unico, un esempio positivo per tutti quelli che amano questo sport”.

Da sottolineare il gesto di Josip Ilicic durante Atalanta-Fiorentina di ieri: lo sloveno al minuto 13 della partita ha gettato il pallone fuori per poter ricordare il suo ex compagno di squadra e amico, scoppiando subito in lacrime.

