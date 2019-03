MILAN NEWS – I numeri della difesa del Milan sono davvero pazzeschi. Un cambio di rotta incredibile se si guarda quelli che erano i dati prima della sosta invernale.

La squadra di Gennaro Gattuso ha cominciato ad ingranare, con una serie di risultati utili e positivi, soprattutto grazie alla solidità arretrata ritrovata negli ultimi mesi. Ecco perché Gianluigi Donnarumma e compagni sono riusciti a blindare la porta in particolare nelle gare disputate a San Siro nel nuovo anno solare 2019.

L’ultima rete subita dal Milan al ‘Meazza‘, almeno secondo ciò che riporta il Corriere dello Sport, risale infatti addirittura all’ultimo match del 2018, la vittoria per 2-1 in casa con la Spal. Un talento cresciuto a Milano come Andrea Petagna è l’uomo che vanta il record di aver segnato a livello cronologico l’ultima rete a San Siro contro gli uomini di Gattuso, che invece con l’inizio del nuovo anno e del girone di ritorno hanno letteralmente blindato la porta.

Zero reti incassate nelle sfide giocate con Napoli, Cagliari ed Empoli in campionato e sempre con i partenopei nei quarti di finale di Coppa Italia. Anche grazie a questi dati positivi il Milan di Gattuso è riuscito a rosicchiare 9 punti in 7 incontri ai rivali dell’Inter, che dopo l’ultimo weekend hanno dovuto forzatamente lasciare la terza piazza in classifica proprio ai cugini rossoneri.

Keivan Karimi – Redazione MIlanLive.it

