Bakayoko ha parlato a ‘France Football’. Il francese farà di tutto per far tornare il Milan in Champions League.

NEWS MILAN – Il Milan è terzo in classifica. La Champions League non è mai stata così vicina. Ma bisognerà lottare ancora, fino in fondo, per riuscire riconquistarla.

Tiemoué Bakayoko sa cosa significa battagliare. Lo fa sempre, in ogni partita. E ora è pronto per trascinare la squadra verso quella competizione che manca da sei anni. “Farò di tutto per far sì che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League“, ha detto il centrocampista francese ai microfoni di ‘France Football’. Serve il quarto posto al Milan per coronare questo sogno. I tifosi sperano fortemente di tornare a sentire quella speciale musichetta.

Bakayoko e le priorità: “Champions e Milan”

Ecco, quella musichetta manca da troppo tempo ai rossoneri. Ed è arrivato il momento di riportarla a San Siro, sponda milanista (quella dell’Inter è tornata a sentirla quest’anno). Nell’intervista rilasciata a ‘France Football’, Bakayoko ha detto: “Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono la sua musichetta e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro”. Un messaggio, quello del francese, anche sul futuro. Il centrocampista è ancora di proprietà del Chelsea e serviranno 35 milioni circa per riscattarlo. Ad oggi quei soldi li vale tutti, ma è chiaro che la società di via Aldo Rossi dovrà fare le sue valutazioni in estate. Con la qualificazione in Champions non dovrebbero esserci problemi.

L’intervista alla rivista francese sarà pubblicata integralmente domani. Ma questa piccola anticipazione è già molto importante per capire quali sono le intenzione di Bakayoko. Vuole la Champions League e vuole giocarla con la maglia del Milan la prossima stagione. Mancano circa dodici partite alla fine del campionato: la squadra di Gennaro Gattuso non può permettersi passi falsi, a partire dal Chievo sabato sera. Poi ci sarà il derby, probabilmente decisivo per stabilire le gerarchie del campionato. Ci sarà da lottare e battagliare. E siamo certi che ‘Baka’ sarà lì pronto a farlo. Per il Milan, per Gattuso, per la Champions.

