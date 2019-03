NEWS MILAN – In questo momento la squadra di Gennaro Gattuso sembra un po’ stanca e meno brillante rispetto a qualche settimana fa. I giocatori hanno speso molto, anche perché i titolari sono spesso gli stessi e dopo un po’ è normale che debbano rifiatare.

Il Milan in vista del prossimo impegno di campionato contro il Chievo Verona potrebbe essere schierato con una formazione leggermente rivista. Ciò proprio per far riposare alcuni dei calciatori più impiegati e tenerli pronti per il derby contro l’Inter. Un cambio sarà obbligato, dato che Ricardo Rodriguez sarà squalificato. Diego Laxalt è il favorito per rimpiazzarlo sulla corsia sinistra difensiva.

News Milan, Gattuso ha riserve di qualità in difesa

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan può contare su delle riserve di qualità, soprattutto in difesa. Già per il ruolo di portiere Gattuso ha un Pepe Reina dotato di grande esperienza e che anche con i suoi quasi 37 anni è affidabile. Come centrali sia Cristian Zapata e che Mattia Caldara sono elementi importanti che, appena recuperati al 100% fisicamente, potranno dare un valido ricambio alla coppia titolare Musacchio-Romagnoli.

E non va dimenticato Ignazio Abate, un vero e proprio jolly a sorpresa: lo conoscevamo come terzino destro, ma in questa stagione ha fatto bene soprattutto quando è stato chiamato ad adattarsi da difensore centrale. A proposito di laterali destri, c’è un Andrea Conti che spera di poter giocare maggiormente. Da tempo ha archiviato il grave infortunio al ginocchio sinistro ed è in forma. Nel 2019 ha giocato positivamente alcuni spezzoni ed è stato titolare in Milan-Empoli. Con un concorrente come Davide Calabria non è semplice scalare le gerarchie attuali di Gattuso, ma l’ex Atalanta dà sempre tutto in allenamento per convincerlo a concedergli minutaggio maggiore e magari una chance dal primo minuto a Verona contro il Chievo.

Per quanto riguarda la fascia difensiva della difesa, Rino può contare sia sul già citato Laxalt che su Ivan Strinic. L’ex Genoa sembra in ripresa, mentre il croato non ha mai giocato in questa stagione. Ha dovuto recuperare da alcuni problemi al cuore, rifacendo tutta la preparazione e attualmente è a disposizione. Tuttavia, per adesso Gattuso non lo ha ancora schierato. Sulla carta, comunque, rappresenta una buona alternativa a Rodriguez. Il suo Mondiale con la Croazia è stato positivo e come riserva nel Milan ci può stare.

