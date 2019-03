MILAN NEWS – Come di consueto, dopo la fine dell’ultima giornata di campionato di Serie A, sono state emesse le sentenze disciplinari del Giudice Sportivo.

Il giudice Gerardo Mastrandrea ha squalificato, dopo la 26.a giornata di campionato, ben quindici calciatori, tutti per un solo turno. Colpito anche il Milan, che perderà per la prossima gara contro il Chievo Verona il terzino Ricardo Rodriguez, ammonito sabato contro il Sassuolo e già sotto diffida. Lo svizzero per la prima volta in stagione dovrà dunque saltare un match per squalifica.

Anche il Chievo però verrà leggermente messo in difficoltà per via della squalifica di Nicola Rigoni, centrocampista clivense anch’esso fermato dal giudice per la gara contro il Milan. A chi è andata peggio a livello di calciatori squalificati è la Roma, una delle rivali dirette dei rossoneri per la lotta alla zona Champions League: la squadra di Di Francesco sfiderà nel posticipo di lunedì l’Empoli senza tre titolarissimi come Fazio, Kolarov e Dzeko.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

