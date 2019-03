NEWS MILAN – Nell’ultima giornata di campionato la squadra di Gennaro Gattuso ha battuto il Sassuolo, vittoria fondamentale per scavalcare l’Inter al terzo posto. Un 1-0 frutto di un autogol e di una prestazione non bella dei rossoneri.

Il Milan delle ultimissime partite non è brillante come lo era stato in precedenza, però difensivamente regge e non subisce gol. Ovviamente c’è bisogno di un salto di qualità nelle prossime sfide. Sabato a Verona contro il Chievo non si può sbagliare, poi ci sarà lo scontro diretto del derby. Il Diavolo non può giocare come fatto recentemente contro Lazio e Sassuolo.

A proposito della squadra emiliana, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha commentato il momento dei ragazzi di Roberto De Zerbi ed è tornato pure sul match di San Siro. Intervistato dalla Gazzetta di Modena ha dichiarato: «Empoli a parte, nelle altre partite abbiamo sempre fatto prestazioni positive sotto il profilo del gioco. Magari con la Spal siamo calati nel secondo tempo, ma penso che questi alti e bassi facciano parte dell’andamento normale di una squadra giovane e rinnovata come il Sassuolo. Spesso però abbiamo espresso bel gioco, vedi domenica scorsa contro il Milan: purtroppo siamo tornati a casa con zero punti, ma già il pareggio ci stava stretto».

Carnevali ritiene che il Sassuolo meritasse di vincere contro il Milan a San Siro. Non si può negare che i neroverdi come gioco siano stati superiori e abbiano creato più pericoli. Va anche detto che Gianluigi Donnarumma di fatto ha dovuto compiere una sola grande parata e c’era stato un palo esterno colpito da Boga. Però Franck Kessié nel secondo tempo ha sciupato due chance nitide di fare 2-0.

Redazione MilanLive.it

