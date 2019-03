MILAN NEWS – Finalmente aria di buone notizie a Milanello, anche da fronte infortunati, nonostante in passato la squadra rossonera abbia sofferto per le tante assenze e forfait.

Oggi, come riporta Sky Sport, il Milan ha ritrovato nell’allenamento del giorno in quel del centro sportivo di Carnago anche il difensore Cristian Zapata. Il colombiano, secondo le ultime news odierne, ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo, facendo intendere di essere ormai recuperato dopo il recente infortunio muscolare che gli ha fatto praticamente saltare un mese e mezzo di campionato.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Zapata era rimasto k.o. durante la sfida giocata dal Milan contro il Genoa verso la fine di gennaio, per colpa di una lesione al bicipite femorale della coscia. Uno stop delicato che ha costretto mister Gattuso a fare a meno del proprio stopper, che aveva fino a quel momento disputato un’ottima stagione viste le buone prestazioni ogni qual volta è stato chiamato in causa.

Oggi il rientro tra i ranghi per Zapata, un’ottima notizia per la difesa del Milan e per l’intera rosa, visto che con il ritorno del colombiano Gattuso può praticamente avere il gruppo a sua completa disposizione. L’unico che resta out è il lungodegente Giacomo Bonaventura, per il quale la stagione è già terminata anzitempo da mesi. Con i rientri imminenti di Zapata e Caldara il Milan può davvero dormire sonni tranquilli in un reparto arretrato già in forma smagliante.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it