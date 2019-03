NEWS MILAN – Non è un momento particolarmente sereno in casa Inter. E gli infortuni non aiutano Luciano Spalletti a ritrovare il giusto entusiasmo. Prima quello di Mauro Icardi, che resterà fuori ancora anche in Europa League, ora quello di Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga, come comunicato dai social nerazzurri, stamattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica all’Humanitas. Gli esami “hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni verrano rivalutate la prossima settimana“. Il calciatore non sarà a disposizione di Spalletti per la sfida di andata contro l’Eintracht Francoforte in Europa League domani. E, considerata la gravità dell’infortunio, non è da escludere un’assenza anche per il derby contro il Milan del prossimo 17 marzo.

L’infortunio del belga somiglia molto a quelli di Mattia Caldara e di Lucas Biglia al Milan. I due rossoneri sono rimasti fuori per lungo tempo (il difensore è tornato a giocare con la Primavera, il centrocampista è già tornato in campo da qualche settimana). Chiaramente dipende dalla gravità del problema. Dei tempi di recupero se ne saprà di più nelle prossime ore. Stasera Spalletti parlerà in conferenza stampa e dirà di più.

Considerata la questione Icardi, perdere anche Nainggolan (in ripresa nell’ultimo periodo) è una brutta notizia per l’Inter. Sia per l’Europa League che per la corsa Champions. I nerazzurri affronteranno il Milan fra due settimane: un derby che si prevede decisivo per la corsa al terzo posto. Presentarsi senza Icardi e il belga potrebbe essere un duro colpo, anche se l’Inter può contare su una rosa molto ampia e importante.

