CALCIOMERCATO MILAN – Se c’è un calciatore che il Milan non smette di seguire ed osservare quello è il francese Allan Saint-Maximin, giovane esterno d’attacco francese.

Il calciatore classe 1994 gioca nel Nizza ma ha dimostrato nelle ultime settimane di essere pronto a lasciare il club nizzardo, molto probabilmente già nella prossima sessione di mercato estiva. Nei giorni scorsi si è anche parlato di un prossimo viaggio di Leonardo, d.t. del Milan, in Riviera per cercare di chiudere l’operazione Saint-Maximin ed anticipare eventuali concorrenti.

Calciomercato Milan, Balotelli vuole con se’ Saint-Maximin

Dunque il Milan fa sul serio per Saint-Maximin anche se non sarà facile chiudere in breve tempo tale operazione. Anche perché un ex compagno di squadra del calciatore francese, anche vecchia conoscenza milanista, sembra potersi frapporre in maniera ‘scomposta’ e soprendente. Si tratta di Mario Balotelli, estroso attaccante che ha giocato diverse stagioni come centravanti del Milan e che oggi milita all’Olympique Marsiglia dopo l’esperienza proprio a Nizza, club lasciato a gennaio scorso per volare in Provenza.

Balotelli e Saint-Maximin hanno instaurato un ottimo rapporto negli ultimi due anni in cui hanno giocato fianco a fianco nell’attacco dei rossoneri francesi, un’amicizia che potrebbe rinverdirsi come conferma lo scambio di post su Instagram di oggi: prima il giovane esterno offensivo seguito dal Milan ha pubblicato una foto con Balotelli scrivendo: “Mi manchi”. Nei commenti arriva la risposta di Super Mario che invita letteralmente Saint-Maximin ad affiancarlo: “Mi manchi anche tu! Raggiungimi al Marsiglia!“

Un invito che il Milan spera non si concretizzi, visto che i rossoneri puntano forte sulla possibilità di arrivare al 24enne attaccante, il quale potrebbe completare alla perfezione il reparto a disposizione di mister Gattuso.

Visualizza questo post su Instagram Miss you.. @mb459 @pumafootball Un post condiviso da Allan SAINT-MAXIMIN (@st_maximin) in data: Mar 5, 2019 at 8:41 PST

