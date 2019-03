CALCIOMERCATO MILAN – Jesus Suso da mesi non è più incisivo come a inizio stagione. Lo diciamo da settimane che lo spagnolo ha avuto un’involuzione evidente. Nonostante un rendimento fortemente calato, Gennaro Gattuso ha continuato a credere in lui.

Samuel Castillejo scalpita per giocare titolare al posto del connazionale, ma il mister continua a mantenere le gerarchie inalterate. Probabilmente Rino spera che, insistendo, l’ex Liverpool riesca ad uscire dal tunnel in cui è entrato. La stessa mossa adottata con Hakan Calhanoglu, in crescita rispetto a mesi fa. Sicuramente va considerato che Suso ha avuto dei problemi fisici (infiammazione in zona pube) e che probabilmente per questo non è al 100%.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Suso tra rinnovo e cessione possibile: il punto

Il numero 8 del Milan conta di tornare nella giusta condizione per poter aiutare i compagni a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Da Milan-Juventus dell’8 dicembre a oggi un solo gol e nessun assist. Lo spagnolo deve migliorare assolutamente, la squadra ha bisogno di lui. Suso ha le qualità per poter incidere e lo ha dimostrato, ma deve uscire dalla crisi in cui è precipitato.

In ballo c’è anche la sua permanenza in maglia rossonera. Se l’ex Liverpool non dovesse crescere da qui al termine della stagione, la sua cessione non sarebbe affatto da escludere. Nel contratto c’è una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e all’estero qualche club potrebbe decidere di utilizzarla. A proposito del contratto, c’erano stati dei contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza per un possibile rinnovo. Al momento la trattativa non è entrata nel vivo, anche perché c’è distanza tra domanda e offerta. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Il Milan spera che Jesus torni ad esprimersi su livelli importanti.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it