NEWS MILAN – Una delle priorità della società rossonera è rinnovare il contratto di Jesus Suso. La clausola rescissoria da 40 milioni di euro viene vista come una minaccia in vista del prossimo calciomercato estivo. Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini vorrebbero eliminarla per evitare di perdere il giocatore a un prezzo inferiore al suo potenziale valore.

I contatti tra il Milan e l’entourage dello spagnolo sono già iniziati. Suso stesso ha ammesso che si sta parlando del suo contratto. L’ex Liverpool si è sempre detto felice di giocare nella squadra di Gennaro Gattuso e di vivere a Milano. Ha respinto già altre offerte nel recente passato, perché il suo desiderio era di proseguire nell’attuale club. Tuttavia, i sondaggi dall’estero continuano. In particolare sono Arsenal, Tottenham e Atletico Madrid ad essersi interessati a lui. Nessun affondo convinto per il momento, però.

News Milan, rinnovo Suso: il punto della situazione

Il Milan vuole eliminare la clausola rescissoria dal contratto di Suso per poter essere libero di stabilire il prezzo in caso di eventuale cessione. Inoltre, i 40 milioni sono ritenuti una cifra bassa viste quelle che circolano nel calciomercato odierno. E’ vero che il rendimento recente dello spagnolo non è dei migliori, ma bastano un po’ di prestazioni di buon livello per ritornare su valutazioni elevate.

Ovviamente, in cambio dell’eliminazione della clausola, la società dovrà corrispondere all’ex Liverpool un aumento dell’ingaggio. Suso attualmente percepisce circa 3 milioni netti annui, dopo il rinnovo fatto con Marco Fassone nel settembre 2017. Il Corriere dello Sport scrive che il Milan è disposto a mettere sul piatto 4 milioni netti all’anno, inclusi i bonus (legati a presenze, gol, assist e obiettivi di squadra). Ma sembra che dall’entourage del giocatore sia pervenuta la richiesta di avvicinarsi ai 5 milioni, con bonus annessi. Le parti presto si incontreranno per cercare un punto di incontro e magari firmare l’accordo.

