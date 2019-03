NEWS MILAN – In questa stagione c’è stata una crescita generale della squadra rossonera. Diversi giocatori sono maturati rispetto alla scorsa annata e tra i simboli del gruppo di Gennaro Gattuso c’è sicuramente Alessio Romagnoli.

Il difensore centrale di Anzio è divenuto capitano del Milan, dopo l’addio di Leonardo Bonucci, e si è calato bene nel proprio ruolo. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, è leader in campo e anche nello spogliatoio. Se la difesa rossonera subisce pochissimi gol da mesi, è anche merito di un Romagnoli quasi insuperabile. Pure Gianluigi Donnarumma ci ha messo del proprio con interventi prodigiosi, ma l’ex Roma sta riuscendo a guidare bene i suoi compagni.

News Milan, Romagnoli capitano e leader. E' incedibile

Eppure ad inizio stagione non era proprio così, nel senso che il Milan prendeva sempre gol. La fase difensiva non era ben fatta ed è servito del lavoro affinché si vedessero risultati. La retroguardia ora subisce decisamente meno, anche quando gli avversari sono in controllo e si riversano in avanti. I difensori rossoneri riescono a sventare le minacce, sono molto attenti e concedono poco.

Romagnoli si trova bene con qualsiasi compagno di reparto. Ora sta facendo coppia fissa con Mateo Musacchio al centro, però si trova bene pure con Cristian Zapata e all’occorrenza con l’adattato Ignazio Abate. Ancora da collaudare, invece, il feeling con Mattia Caldara. L’ex di Atalanta e Juventus è stato tutta la stagione ai box praticamente, non ha mai giocato un minuto in campionato. Sta recuperando la condizione e Gattuso valuterà col tempo se inserirlo titolare o utilizzarlo come ricambio.

Le prestazioni di Romagnoli ovviamente non passano inosservate alle big europee, ma il Milan non è intenzionato ad ascoltare offerte. Già Gattuso stesso ha dichiarato che Alessio rimarrà. Il contratto fino al 2023 rinnovato nella scorsa estate, quando c’era ancora la vecchia società, mette il club al riparo.

