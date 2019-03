MILAN NEWS – Ormai sembra certo che il Milan, in vista della gara di sabato sera in casa del Chievo Verona, possa cambiare qualcosa nella formazione titolare.

Variazioni quasi obbligate per Gennaro Gattuso, come ad esempio quella sulla corsia sinistra di difesa per via della squalifica di Ricardo Rodriguez, che con ogni probabilità verrà sostituito da Diego Laxalt, già titolare in Coppa Italia contro la Lazio la scorsa settimana.

Un altro cambio dovrebbe avvenire sempre sulla fascia mancina del Milan, stavolta però in una posizione ben più offensiva. Il turco Hakan Calhanoglu dovrebbe restare fuori per rifiatare, sia perché ultimamente la sua condizione fisico-atletica non è al top, sia perché dopo essere diventato neo papà non ha praticamente mai riposato. Il turco è tornato ad allenarsi senza problemi, ma secondo Sky Sport appare certa la sua assenza dopodomani dall’undici titolare.

Per il match del ‘Bentegodi’ si prospetta invece un ballottaggio offensivo tra Fabio Borini e Samu Castillejo: i due esterni d’attacco di riserva del Milan si giocano il posto di Calhanoglu. Entrambi cercheranno di convincere Gattuso nell’ultimo allenamento di rifinitura che si svolgerà domani, prima della partenza per il capoluogo veneto dove sabato alle ore 20,30 andrà in scena la 27.a gara del campionato rossonero. La spunterà la generosità di Borini o l’estro di Castillejo?

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

