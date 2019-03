NEWS MILAN – Gennaro Gattuso potrebbe fare qualche cambiamento di formazione in vista di Chievo Verona-Milan. La squadra vive un momento non semplice, dato che diversi giocatori avrebbero bisogno di rifiatare.

Come già detto nei giorni scorsi, la squalifica di Ricardo Rodriguez costringerà il mister ad un cambio obbligato a sinistra. Il posto dell’ex Wolfsburg dovrebbe essere presto da Diego Laxalt. Per quanto riguarda il resto della difesa, non dovrebbero esserci variazioni. Nonostante la presenza dello scalpitante Andrea Conti, a destra dovrebbe essere confermato Davide Calabria. Coppia Musacchio-Romagnoli al centro.

Secondo Tuttosport, neppure a centrocampo ci saranno novità. Nonostante in questi giorni sia emersa la possibilità di vedere Lucas Biglia al posto di Tiemoué Bakayoko, pare che l’ex Monaco possa partire dal primo minuto in Chievo-Milan. Incerta, invece, la presenza di Hakan Calhanoglu. Il turco in questi giorni era volato in Germania perché la moglie era incinta e ha partorito una bambina. Gattuso potrebbe lasciarlo in panchina e schierare Fabio Borini come esterno sinistro d’attacco.

Per quanto riguarda il resto dell’attacco, Jesus Suso viene ancora dato come favorito su Samuel Castillejo e Krzysztof Piatek su Patrick Cutrone. Vedremo negli allenamenti di oggi e domani se emergeranno indicazioni diverse. Il match di Verona è fondamentale e poi passeranno otto giorni prima del derby contro l’Inter. Gattuso dovrà essere bravo a gestire la sua squadra al meglio.

