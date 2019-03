NEWS MILAN – Dopo la vittoria contro il Sassuolo, i rossoneri hanno conquistato il terzo posto in classifica e vogliono difenderlo prima del derby contro l’Inter del 17 marzo. Prima la squadra di Gennaro Gattuso deve affrontare il Chievo Verona, sabato al Marcantonio Bentegodi.

Sportmediaset conferma che il Milan potrebbe scendere in campo con alcune novità nella formazione titolare. Una sicuramente obbligata, visto che Ricardo Rodriguez sarà squalificato e dunque dovrebbe esserci Diego Laxalt a prendere il suo posto sulla corsia sinistra della difesa. Non viene escluso neppure un cambiamento a destra, dove Andrea Conti spera di avere una chance dal primo minuto al posto di Davide Calabria. Al centro della retroguardia agirà ancora la coppia collaudata Musacchio-Romagnoli.

Per quanto riguarda il centrocampo, c’è un Tiemoué Bakayoko in debito di ossigeno e che potrebbe rifiatare. Al suo posto è pronto Lucas Biglia, ormai recuperato fisicamente e pronto a tornare come perno centrale della mediana. Ovviamente il francese ex Monaco rimane in testa alle gerarchie di Gattuso, però per Chievo-Milan l’argentino conta di dimostrare di poter essere utile alla causa. Nel reparto non dovrebbero esserci altre novità: Franck Kessié e Lucas Paquetà vanno verso una maglia da titolari.

Capitolo attacco: l’unico dubbio sembra riguardare l’impiego di Jesus Suso. L’ex Liverpool è in crisi da tempo, prestazioni e numeri lo testimoniano. Bisognerà vedere se Gattuso insisterà su di lui, nella speranza di vedergli fare un salto di qualità, oppure se deciderà di concedere una chance da titolare a Samuel Castillejo. Quest’ultimo è apparso sicuramente più brillante del connazionale nelle recenti partite. Il reparto offensivo dovrebbe essere completato da Hakan Calhanoglu e Krzysztof Piatek. Sembra ancora destinato alla panchina Patrick Cutrone, attaccante che comunque è sempre pronto a dare il proprio apporto a gara in corso.

