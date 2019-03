MILAN NEWS – Non è ancora terminata la rivoluzione interna del Milan a livello dirigenziale e istituzionale, cominciata ad agosto scorso con l’avvento della proprietà americana Elliott.

E’ di oggi la notizia, lanciata da Tuttosport, di un imminente cambio all’interno del centro sportivo di Milanello. Infatti pare che il Milan stia per destituire il direttore dell’impianto Mauro Ferrara, figura che dal gennaio 2018 gestiva l’intero centro di Carnago. Questo dirigente era arrivato dall’Inter per volontà di Marco Fassone, con un passato da responsabile della Real Estate Operations dei nerazzurri.

Ferrara aveva preso il posto dello storico direttore di Milanello, ovvero Antore Peloso, pronto lo scorso anno ad andare in pensione. Un solo anno di attività con il Milan per Ferrara, che come già successo a molti suoi colleghi verrà sostituito a breve come volontà dell’attuale dirigenza di non dare continuità con il passato e la gestione cinese.

Ancora non è chiaro chi sarà il nuovo direttore responsabile del noto centro sportivo milanista, ma si parla di una figura di ‘Scuola Milan’ che in passato ha già lavorato all’interno del club. Dopo Leonardo, Maldini e Gattuso dunque il club si arricchisce di altri volti rossoneri al 100%.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

