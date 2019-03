NEWS MILAN – Domani sera la squadra di Gennaro Gattuso va di scena al Marcantonio Bentegodi contro il Chievo Verona. Un match molto importante per consolidare il terzo posto in classifica e allungare momentaneamente a +4 sull’Inter, prossimo avversario.

Secondo le ultime news di Sky Sport, la formazione del Milan è pressoché fatta. Nel modulo 4-3-3 l’unica novità in difesa sarà l’impiego di Diego Laxalt al posto dello squalificato Ricardo Rodriguez. Confermati dal 1′ Davide Calabria, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli a confermare il reparto. Nuova panchina per Andrea Conti, che comunque si farà trovare pronto in caso di ingresso a gara in corso.

A centrocampo Gattuso sembra intenzionato a far rifiatare Tiemoué Bakayoko, schierando Lucas Biglia al suo posto. La mediana verrà completata da Franck Kessié e Lucas Paquetà. Per quanto riguarda l’attacco, paiono certi di un posto Jesus Suso e Krzysztof Piatek. Per la maglia da esterno sinistro titolare ci sono Fabio Borini e Hakan Calhanoglu in ballottaggio. Il turco ha saltato due allenamenti per essere volato in Germania dalla moglie, che ha partorito una bambina. Rimane questo dubbio.

CHIEVO VERONA-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Borini (Calhanoglu).

