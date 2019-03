MILAN NEWS – Ci si aspetta un Milan ancora una volta solido e convincente questa sera nell’anticipo dalla 27.a giornata di Serie A contro i rivali di turno del Chievo Verona.

Lo stadio ‘Bentegodi è ricordato da molti tifosi rossoneri come il palcoscenico della fatal Verona che negli anni ’70 negò lo scudetto al Milan in due circostanze diverse, ma quando si parla di scontri diretti in trasferta con il Chievo la musica tradizionalmente sembra cambiare completamente.

Leggendo infatti i precedenti della sfida tra Chievo e Milan si può evincere che i rossoneri sono imbattuti al Bentegodi dalla bellezza di 14 anni. L’ultimo successo clivense risale al dicembre 2005, quando le reti di Pellissier e Tiribocchi ribaltarono il vantaggio rossonero di Kaladze. Da quel momento in poi il Chievo non è più riuscito a gioire contro il Milan. L’ultimo precedente parla di un rotondo 4-1 dei rossoneri con rete persino del ‘desaparecido’ Nikola Kalinic nella scorsa stagione.

Il bilancio è dunque ampiamente a favore del Milan: 10 vittorie sul campo del Chievo, 4 pareggi e solo 2 sconfitte subite. La speranza dei rossoneri è che tale trend possa proseguire anche nella gara di stasera, che vede in effetti il Chievo piuttosto in difficoltà visto l’ultimo posto in classifica.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

