MILAN NEWS – C’è ancora tanta indecisione ed incertezza su quella che sarà la futura casa di Milan e Inter, i due club milanesi che devono prendere una decisione sul futuro impianto.

L’idea è che le due società possano accordarsi per continuare a condividere uno stadio come fatto con San Siro da moltissimi anni a questa parte. Ma c’è da capire quale sarà la scelta ideale, anche per poter fare un passo in avanti a livello di impianti e giocare in uno stadio all’altezza dei modernissimi impianti sportivi del resto d’Europa.

Secondo quanto riporta oggi La Repubblica, Milan e Inter dovranno prendere una decisione definitiva entro il mese di maggio, quando il Comune dovrà essere informato riguardo alla scelta dei club sulla questione stadio. Le strade percorribili ad oggi sono due: la prima è quella di ristrutturare San Siro ed utilizzarlo ancora come futura casa delle due milanesi, purché si elevi lo standard di accoglienza e di modernità.

La seconda è la costruzione di uno stadio nuovo di zecca da condividere e per il quale Milan e Inter dividerebbero le spese di realizzazione. Secondo le ultime indicazioni pare che i rossoneri abbiano ormai già preso una decisione in merito, mentre i nerazzurri sarebbero ancora scettici sulla costruzione di un impianto da zero e preferirebbero mantenere il ‘Meazza‘ come luogo di sport e di culto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

