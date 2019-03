NEWS MILAN – Tra pochissimo il calcio d’inizio di Chievo-Milan, allo stadio Bentegodi di Verona. Nel corso del pre-partita, ai microfoni di DAZN hanno parlato prima Diego Laxalt, poi Mattia Caldara.

Il terzino rossonero oggi sarà titolare nell’11 rossonero scelto da Gattuso, anche a causa della squalifica di Ricardo Rodriguez. Parole brevi ma decise del sudamericano, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match: “Penso che dobbiamo continuare a vincere. Tutto questo ci ha portato tanta fiducia e voglia”.

Caldara dopo l’intervista a Milan TV, ha parlato anche alla nuova pay-tv proprio a ridosso del match. Queste le sue parole: “Sicuramente è stato bello, viviamo di questo noi calciatori. Quando non si è in ritiro con i compagni, ti manca qualcosa. Oggi la cosa più importante è vincere. Difesa? Fin dall’inizio dell’anno abbiamo lavorato, all’inizio subivamo gol per sfortuna. Dobbiamo continuare su questa strada, ora è il momento che conta di più”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

