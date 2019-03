MILAN NEWS – La testa è già lì, al big match della 28.a giornata di campionato, ovvero il derby attesissimo della ‘Madonnina’ che determinerà molto della corsa alla zona Champions League.

Il Milan sfiderà l’Inter con l’intento di mantenere il terzo posto attualmente in possesso dei rossoneri, che vantano un +1 in classifica dai nerazzurri tenuto stretto anche dopo l’ultimo turno di campionato. Ed in città già sale la febbre da derby, visto che a San Siro si prospetta un’affluenza record per quella che da sempre è una sfida dal sapore speciale e sentitissima dai tifosi rossoneri e nerazzurri.

Come riporta la Gazzetta dello Sport sono rimasti soltanto pochi posti disponibili per assistere dal vivo al derby di ritorno; si prevede una partecipazione di circa 78 mila spettatori, la medesima cifra raggiunta all’andata quando era l’Inter ad ospitare la stracittadina (vinta di misura con gol di Icardi). E’ dunque più che verosimile che anche l’incasso in casa Milan possa aggirarsi attorno a certi numeri.

Per il Milan non è una particolarità così enorme, visto che in stagione l’affluenza è scesa sotto i 45 mila spettatori soltanto per la sfida al Torino pareggiata a dicembre a reti bianche. Per il resto i rossoneri hanno sempre riempito San Siro senza difficoltà: al momento l’incasso record è quello del big match con la Juventus (più di 74 mila spettatori) e anche due settimane fa contro il Sassuolo erano giunti circa 60 mila tifosi per accompagnare il sorpasso in classifica sull’Inter.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

