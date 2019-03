MILAN NEWS – Tutto pronto in casa Milan per il derby di domenica sera. Si attende solo il verdetto del Giudice Sportivo su Gennaro Gattuso, ma per il resto ci siamo. Anche perché la formazione anti-Inter, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è già virtualmente fatta.

Non potrebbe essere altrimenti dopo i 10 risultati utili consecutivi del Diavolo. Rino infatti non ha dubbi: spazio ai punti fermi di questa fantastica cavalcata di inizio 2019. Quindi con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la linea difensiva vedrà Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro. In mediana dovrebbe tornare Tiémoué Bakayoko nel cuore del centrocampo, anche se Lucas Biglia lo insidia; sono invece certi di una maglia sia Frank Kessié che Lucas Paquetá, anche se il brasiliano lancia evidenti segnali di stanchezza. In attacco il tridente anche è definito: il neo papà Hakan Calhanoglu si riprenderà il suo posto sulla sinistra, Suso confermato sulla destra e l’insaziabile Krzysztof Piatek al centro sperando di ricevere qualche rifornimento in più rispetto alle ultime partite. Nessun spiraglio per Samuel Castillejo, Patrick Cutrone o Andrea Conti: si accomoderanno tutti in panchina, subentrando al massimo.

Redazione MilanLive.it

