NEWS MILAN – Riecco Krzysztof Piatek, giusto in tempo per la gara dell’anno. Dopo due turni di riposo, il pistolero torna a sparare e ora è chiamato a caricare grossi pallettoni in vista del big match contro l’Inter di domenica sera.

I nerazzurri, del resto, sono tra i pochi reduci di una Serie A già dilaniata. Juventus, Fiorentina, Udinese, Torino e Genoa anche sono le uniche formazioni a cui il polacco non ha fatto ancora male: l’obiettivo è stringere ulteriormente il cerchio, così da mettere una grossa ipoteca sul sogno Champions League e avvicinare ancor di più il Diavolo al secondo posto.

Intanto il gigante dell’Est è già stato determinante per il terzo. Prima del suo arrivo, infatti, il distacco dall’ultimo gradino del podio era di ben 8 lunghezze. Poi lo sprint inimmaginabile e la chance di guardare i cugini dall’alto in vista dello scontro diretto. Un bottino eccezionale in così poco tempo, tanto da eguagliare i 10 goal segnati in precedenza da Gonzalo Higuaín. Con la differenza che il Pipita ci ha impiegato più di 5 mesi, mentre l’ex Grifone appena due. Ecco perché – riferisce il quotidiano – il valore del 24enne è già schizzato alle stelle: approdato a gennaio per 35 milioni di euro, ora ne vale almeno il doppio. 70 milioni destinati però a crescere ulteriormente.

