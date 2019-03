MILAN NEWS – Si avvicina a grandi passi il derby di domenica sera tra Milan e Inter, sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri dovranno schierarsi con la migliore formazione possibile per vincere il derby, che servirà sia per vendicarsi della sconfitta dell’andata giunta all’ultimissimo minuto di gioco, sia per cercare di allungare in classifica sui rivali diretti. Ecco perché Gennaro Gattuso sembra intenzionato a schierare nuovamente l’undici titolare standard visto nella primissima parte del nuovo anno solare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport quest’oggi, il Milan dovrebbe tornare alla origini con un 4-3-3 visto molte volte nel girone di ritorno. Dal 1′ minuto ci sarà sicuramente Timoue Bakayoko, rimasto a riposo contro il Chievo Verona sabato sera; il suo sostituto Lucas Biglia è risultato il migliore in campo al ‘bentegodi’, ma Gattuso intende riaffidarsi al francese che dovrà dare solidità e sicurezza alla fase difensiva.

In campo anche Lucas Paquetà, centrocampista offensivo classe ’97 che nelle ultime settimane ha calato il suo rendimento con la maglia del Milan. Sarà per lui la tredicesima gara consecutiva con la sua nuova squadra, forse la più sentita di tutti. Il suo idolo Kakà nei primi derby giocati fece faville e conquistò i tifosi milanisti, la speranza è che anche l’instancabile Paquetà possa riuscire a fare grandi cose.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

