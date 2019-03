NEWS MILAN – La squadra rossonera guidata da Carlo Ancelotti era una vera famiglia. Oltre ad essere campioni, quei giocatori erano grandi uomini. Un gruppo vero, rimasto legato nel corso degli anni e anche adesso in contatto.

Andriy Shevchenko in un’intervista concessa a DAZN ha speso parole di grande elogio per Carletto, che oggi è alla guida del Napoli: «Era un allenatore-amico. Una persona speciale. Era bellissimo il rispetto che avevamo l’uno per l’altro, il rapporto di amicizia che ci lega».

In quel Milan c’erano anche una bandiera come Paolo Maldini e un talento fantastico come Ricardo Kakà. L’attuale commissario tecnico dell’Ucraina ha usato parole al miele anche per i due ex compagni: «Maldini è la storia del Milan, un grande capitano, un grande amico, un grande giocatore. Mai visto nella storia del Milan un giocatore così perfetto come Kakà, entrato così pienamente dentro i meccanismi di squadra. Dopo un solo allenamento ho capito che questo era un ragazzo speciale, che con lui avremmo fatto un salto di qualità: ha cambiato la marcia del Milan.»

Maldini attualmente è dirigente proprio nel club rossonero, ha affiancato Leonardo dopo l’arrivo della nuova proprietà Elliott. La sua prima esperienza manageriale nel mondo del calcio. Invece Kakà vive in Brasile e studia per diventare dirigente. Magari in futuro tornerà proprio nel Milan, dove già Marco Fassone aveva provato a riportarlo.

Il coro su Shevchenko cantato da… @jksheva7 in persona 👏

Sound on 🔊#DAZN pic.twitter.com/bDhMg7cQd8 — DAZN Italia (@DAZN_IT) 13 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it