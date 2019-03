CALCIOMERCATO MILAN – La scorsa estate uno dei calciatori più richiesti e ricercati del panorama europeo era sicuramente il serbo Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista della Lazio è stato accostato a diversi club italiani ed esteri, tutti impazziti per la sua stagione esaltante e per le qualità tecnico-fisiche davvero uniche. Tra questi certamente c’era il Milan che in extremis aveva tentato di strappare il sì del calciatore classe ’95, però senza riuscire a convincere il patron Claudio Lotito e le sue enormi pretese economiche.

Calciomercato Milan, insidia ‘madridista’ per Milinkovic-Savic

Il Milan dunque è una possibilità ancora concreta nel destino di Milinkoivc-Savic, soprattutto se l’idillio con la Lazio dovesse realmente interrompersi al termine della stagione attualmente in corso. Secondo quanto scrive la stampa spagnola però c’è una nuova concorrente di primo livello sulle tracce del calciatore di origine serba. Si tratta del Real Madrid, squadra ‘galactica’ che in realtà aveva già sondato il terreno per Milinkovic-Savic, chiedendo informazioni lo scorso anno alla Lazio ma ricevendo in risposta una cifra impossibile, superiore ai 130 milioni di euro.

Dalla Spagna però sembra certo che Milinkovic-Savic sia uno degli obiettivi principali per rifondare il Real da parte del neo allenatore Zinedine Zidane, ritornato a Madrid da qualche giorno dopo la precedente esperienza positivissima conclusasi a giugno 2018. Il francese ha consegnato alla dirigenza una lista di possibili acquisti per la prossima stagione, come Eder Militao, difensore brasiliano del Porto già bloccato per 50 milioni di euro.

Milinkovic dovrebbe essere il rinforzo principe per il centrocampo delle ‘merengues’, con il Real Madrid pronto a battere la concorrenza di Milan e Juventus offrendo una cifra molto importante per bloccare il calciatore di origini balcaniche. Difficile per i rossoneri competere a possibili aste quando girano certe cifre e club così ricchi e potenti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

