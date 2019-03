NEWS MILAN – Jesus Suso non figura tra i giocatori convocati dal commissario tecnico Luis Enrique per i prossimi impegni della Spagna. Le sue prestazioni negative di questi mesi non gli hanno consentito di tornare ad indossare la maglia della nazionale spagnola.

Il 23 marzo la Roja affronterà la Norvegia allo stadio Mestalla di Valencia, mentre il 26 sarà di scena a La Valletta contro Malta. Due partite di qualificazione agli Europei 2020 non troppo complicate per una Spagna infarcita di grandi giocatori. In ogni reparto c’è gente con qualità ed esperienza. Luis Enrique ha sempre l’imbarazzo della scelta quando deve fare le convocazioni.

Stavolta Suso è rimasto escluso dalla lista. Come detto in precedenza, il suo rendimento col Milan non è positivo in questi mesi. L’ex Liverpool aveva avuto anche problemi fisici, legati ad un’infiammazione in zona pube, però Gennaro Gattuso ha detto che adesso sta bene e pertanto si tratta solamente di tornare ad esprimersi suoi suoi livelli veri. L’esterno offensivo nato a Cadice sta faticando a risultare incisivo per la squadra. Domenica sera c’è un derby come l’Inter che può rappresentare l’ideale occasione per rilanciarsi.

Jugador Club David de Gea Manchester United Kepa Arrizabalaga Chelsea FC Pau López Real Betis Balompié Juan Bernat Paris Saint Germain Sergi Gómez Sevilla FC Sergio Ramos Real Madrid CF Mario Hermoso RCD Espanyol de Barcelona Íñigo Martínez Athletic Club Jordi Alba FC Barcelona José Luis Gayà Valencia CF Sergi Roberto FC Barcelona Jesús Navas Sevilla FC Dani Ceballos Real Madrid CF Fabián Ruiz SSC Napoli Rodri Hernández Club Atlético de Madrid Sergio Busquets FC Barcelona Daniel Parejo Valencia CF Sergio Canales Real Betis Balompié Marco Asensio Real Madrid CF Rodrigo Moreno Valencia CF Iker Muniain Athletic Club Álvaro Morata Atlético de Madrid Jaime Mata Getafe CF

⚠ OFICIAL | Lista de convocados para los próximos partidos ante Noruega y Malta. ¡Comenzamos nuestro camino hacia la #EURO2020! #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/32xVAzXwtk — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 15 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

