MILAN NEWS – Sarà un derby di campionato davvero importante quello di domani tra Milan e Inter, soprattutto per i rossoneri che vincendo metterebbero una cera ipoteca nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Uno dei titolari sicuri di domani sarà Mateo Musacchio, difensore centrale inamovibile dello scacchiere di Gennaro Gattuso, spalla ideale di capitan Romagnoli e elemento di esperienza, visto che con i suoi quasi 29 anni è spesso uno dei più ‘anziani’ della formazione titolare giovanissima del Milan.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Musacchio, dopo l’intervista già realizzata ieri, ha parlato anche oggi ai microfoni di Milan TV, ovviamente per analizzare il derby di domani nel posticipo: “Sarà una partita speciale, diversa da tutte le altre. Sappiamo cosa si gioca, vogliamo dedicare la vittoria ai tifosi che ci stanno supportando e sostenendo ogni volta, sarà una grande notte. Dobbiamo giocarcela come un derby vero, saranno tre punti importantissimi, anzi sono più di tre punti. Abbiamo giocato bene per tanti mesi, ora dobbiamo continuare e vincere”.

Il centrale argentino ha spiegato i motivi dell’ottimo rendimento difensivo del Milan di recente: “Abbiamo trovato un equilibrio giusto, concedere pochi gol è importantissimo. Vogliamo continuare in questa direzione. In difesa concediamo poco ma non è solo merito di noi là dietro, bensì di tutta la squadra. Dagli attaccanti alla porta, è un merito di tutti”.

Infine Musacchio ha parlato del bel clima in casa Milan, dal lavoro sul campo ai rapporti con i dirigenti: “Gattuso lavora tanto, ha un contatto diretto con tutta la squadra e sta facendo bene. Leonardo e Maldini? Un onore averli a Milanello, per tutti noi è importante seguirli e vederli vicini alla squadra. Abbiamo la carica giusta per vincere domani, per me non è importante fare gol, conta il risultato”.

🗣 “Vogliamo regalare una vittoria ai nostri tifosi che ci sostengono sempre, sarà una grande notte di calcio”. Così Musacchio a @MilanTV prima di #MilanInter 🔥@MateoMusacchio5: “We want to win the derby for our fans” 🔴⚫ pic.twitter.com/Zi8Y7fQ4Gt — AC Milan (@acmilan) 16 marzo 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it