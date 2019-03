Andriy Shevchenko ha tanti primati raggiunti nella sua carriera, oltre ad essere stato uno dei calciatori più amati ed apprezzati dal popolo rossonero.

L’ex centravanti ucraino, oggi commissario tecnico della sua stessa Nazionale maggiore, è rimasto molto legato al Milan, come dimostrato dalla sua emozione visibile quando è di recente tornato a San Siro per salutare i suoi vecchi tifosi. Altra dimostrazione di affetto è arrivata oggi da Sheva, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha pubblicato un video di buon auspicio per il derby di domani sera tra Milan e Inter.

L’ex calciatore ha mostrato il suddetto video in cui sono presenti tutti i suoi otto gol realizzati in campionato con la maglia del Milan contro i rivali nerazzurri, a partire dalla stagione 1999-2000, quella del suo esordio in Serie A. Shevchenko è il marcatore più prolifico nella storia del Derby di Milano, con 14 marcature complessive tra campionato e coppe: chi meglio di lui può portare fortuna ai rossoneri in vista della sfida decisiva di domani?

