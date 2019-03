NEWS MILAN INTER – Gennaro Gattuso al termine del derby Milan-Inter si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare l’attesissimo match di San Siro.

Queste le prime dichiarazioni del mister rossonero: «Loro molto meglio nel primo tempo, gli abbiamo dato troppo campo. Il secondo tempo un po’ meglio, ma abbiamo sofferto le imbucate e la loro uscita della palla. A livello qualitativo un po’ meglio nella ripresa. Bisogna capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo in questo momento».

Gattuso è sconfortato dalla sconfitta ma soprattutto per quello successo in panchina fra Kessie e Biglia: «Non deve cambiare nulla. Dopo il 2-0 un’altra squadra avrebbe presa un’imbarcata, l’Inter è molto forte, ha qualità e gioca bene a calcio, abbina qualità e forza fisica. Sono contento della prestazione, potevamo fare meglio ma merito dell’Inter. Siamo vivi, sul 3-2 abbiamo avuto diverse palle gol. Bisogna continuare. La cosa che fa male è l’uscita di Kessie: per me la sconfitta è quella… In questi anni stiamo facendo fatica anche per questo, è una scena brutta da vedere. La responsabilità è la mia, la loro disciplina è responsabilità mia e credo fortemente in queste cose, sul gruppo, sul rispetto, sulla maglia. Stasera è una doppia sconfitta: sul campo e fuori».

Rino non ha preso benissimo soprattutto il primo gol subito: «Sul primo gol eravamo in sette contro due… Sbaglia anche Bakayoko che non chiude la palla, potevamo fare molto meglio già lì. Brucia prendere un gol così in superiorità numerica. Difesa? Il merito è della squadra, ma oggi non abbiamo coperto bene il campo. Noi dobbiamo giocare come negli ultimi due tre mesi, cioè non dare campo ». Sull’uscita di Lucas Paquetà a fine primo tempo: «Ha sentito un indurimento sulla coscia, era giusto dare la possibilità di giocare ad uno più fresco».

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it