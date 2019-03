MILAN NEWS – Il calcio è strano, ha poche regole scritte e può far mutare l’andamento di squadre e calciatori nell’arco di una stagione mille volte.

Lo sanno bene Milan e Inter che oggi si sfidano nel derby della 28.a giornata di Serie A con delle caratteristiche ben specifiche: i rossoneri sembrano avvantaggiati sulla carta, hanno una rosa al completo, vincono da 5 gare consecutive e hanno anche superato in classifica i rivali al terzo posto. L’Inter al contrario è in crisi d’identità, è appena stata eliminata dall’Europa League e vive problematicamente il caso Mauro Icardi.

Come scrive giustamente il Corriere dello Sport quest’oggi, il mondo delle due milanesi si è letteralmente capovolto rispetto al derby d’andata, vinto 1-0 dall’Inter. Un girone fa la situazione delle due squadre era completamente diversa: i nerazzurri viaggiavano a ritmi altissimi sia in campionato che in Champions League, Icardi decideva la stracittadina con il classico gol da rapinatore d’area e volava a +7 in classifica dai rossoneri.

Il Milan era una compagine molto diversa: si affidava all’estro di Gonzalo Higuain, rimasto invece a secco ed impalpabile nel derby di ottobre. Prendeva troppi gol e persino un talento assoluto come Gigio Donnarumma era finito nel mirino delle critiche, inoltre non era ancora esplosa la qualità tecnico-fisica di Bakayoko e gli arrivi di Paquetà e Piatek non erano neanche contemplati. Le ‘sliding-doors‘ del calcio però oggi sembrano premiare la banda Gattuso, abile a rinascere e rifiorire dopo quel girone d’andata negativo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

