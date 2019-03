MILAN NEWS – Lo spettacolo che si presenterà questa sera allo stadio di San Siro potrebbe essere il preambolo alla rinascita italiana e internazionale di due realtà storiche del nostro calcio.

Milan e Inter saranno accolte stasera da uno stadio gremito in ogni ordine di posto, nella cornice delle migliori occasioni stagionali. Cosa se non il derby di campionato, con la corsa Champions come obiettivo comune, poteva accendere l’entusiasmo della gente?

Sarà un San Siro da (doppio) primato di incassi: in primis per il Milan che non ha mai ottenuto un introito così alto nella sua storia per quanto riguarda il botteghino. Idem per la Serie A italiana, che sta alzando l’asticella dei ricavi da stadio anche grazie ai 5,8 milioni di euro che sono stati finora contati come cifra di incasso tra biglietti venduti e area hospitality. Per non parlare dell’attesa delle coreografie, che come da tradizione dovranno essere magniloquenti e irriverenti.

Era impossibile, come scrive la Gazzetta dello Sport, ipotizzare qualcosa di contrario o di diverso per questo derby. Soprattutto perché ad ospitarlo è un Milan che sta viaggiando a ritmi straordinari, vince da 5 gare consecutive e ha superato i rivali cittadini al terzo posto in classifica. L’entusiasmo dei tifosi è il giusto risultato ad un cammino finora pazzesco, che dovrà continuare anche in mondovisione vista la miriade di paesi collegati in diretta questa notte.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

