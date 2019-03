L’articolo completo verrà aggiornato al termine del match!

Fischio finale allo stadio San Siro: Milan-Inter

Parte subito in salita il derby per i rossoneri padroni di casa: al 3′ va in vantaggio l’Inter con Matias Vecino su assist di testa di Lautaro Martinez. Troppo facile per l’uruguaiano segnare in solitaria a porta vuota. Reazione del Milan tardiva e poco incisiva. Un colpo di testa di Lucas Paquetà sfiora il palo alla sinistra di Handanovic, poi qualche tentativo sporadico dei rossoneri con due tiri da fuori di Paquetà e Calhanoglu. Rossoneri che non sono riusciti a mettere pressione costante agli avversari. Sono i nerazzurri a metà primo tempo ad andare vicini al raddoppio, ancora Vecino, la cui posizione da trequartista mette in difficoltà costante i ragazzi di Gattuso.

Nel secondo tempo…

Milan-Inter: tabellino, voti e pagelle

Marcatori: 3′ Vecino (ass. Lautaro)

Ammoniti: Brozovic, Rodriguez

Espulsi:

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Virj, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Lautaro, Perisic.

Allenatore: Spalletti.

Milan-Inter: le pagelle dei rossoneri:

Donnarumma:

Calabria:

Musacchio:

Romagnoli:

Rodriguez:

Kessie:

Bakayoko:

Paquetà:

Suso:

Calhanoglu:

Piatek:

All. Gattuso:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it