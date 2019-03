MILAN NEWS – Lui di derby ne ha giocati e vinti tantissimi. Gennaro Gattuso è uno dei pochi che forse può insegnare come si prepara una sfida così delicata come il Milan-Inter di stasera.

Proprio perché è esperto di scontri diretti e di stracittadine, Gattuso nella conferenza stampa pre-partita di ieri a Milanello ha voluto tracciare le linee guide da seguire per non incappare nell’ennesimo scivolone che, nella storia recente del Milan, ha sempre frenato il salto di qualità della formazione rossonera.

Come riporta anche la Gazzetta dello Sport, Gattuso ha innanzitutto segnalato un’Inter ferita ma ancora pericolosa, da trattare col massimo rispetto e attenzione: “Nel derby non ci sono favoriti, l’Inter è viva e mi aspetto una partita simile all’andata, quando la pressione nerazzurra non ci fece respirare. Non avrei mai pensato di ritrovarmi terzo adesso, ma non è una rivincita personale. Noi abbiamo avuto una crisi prima dell’Inter e ne siamo usciti, ecco perché ora non dobbiamo fidarci dei loro problemi. Una partita così, se sbagliata, incide sul morale”.

Dunque il derby vale molto più dei tre punti in palio e del primato cittadino, ma inciderà sul resto del cammino stagionale del Milan. Ecco la ricetta, per Gattuso, con cui si affronta questa gara attesissima: “Voglio testa, cuore e voglia“. Parole semplici ma da rendere efficaci sul campo, magari con l’aiuto di bomber Piatek per il quale non c’è bisogno di consigli: “Finalmente comincia a sorridermi – scherza Gattuso –. Quand’è arrivato era muto, pensavo di stargli antipatico…”

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

