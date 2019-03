MILAN NEWS – Tante le sfide all’interno della grande sfida di stasera tra Milan e Inter, un derby che può essere deciso dalla prova del collettivo così come dalle giocate dei singoli.

L’edizione odierna di Tuttosport mette in evidenza uno scontro tra calciatori di qualità che però stasera dovranno dimostrare di essere ancora utili ed importanti alle cause di rossoneri e nerazzurri. Lo spagnolo del Milan Jesus Suso e il croato dell’Inter Ivan Perisic rappresentano il genio e la sregolatezza delle due compagini cittadine, per diversi e intriganti motivi.

Coloro che decisero il derby del rocambolesco 2-2 giocato il 20 novembre 2016 (doppietta dello spagnolo e pareggio in extremis del croato) oggi non vivono un momento esaltante a livello di prestazioni e di forma psico-fisica. Suso è considerato un intoccabile dal Milan ma di recente ha disputato gare poco brillanti, spesso lontano dal centro nevralgico del gioco e scolastico nelle proprie giocate sull’out di destra.

Stesso è accaduto a Ivan Perisic, indicato come un’arma spesso decisiva nel gioco di mister Spalletti ma ultimamente frenato da un morale non altissimo e da uno stato di forma ugualmente poco brillante. Per entrambe le ali d’attacco in questione il derby di oggi è la chance per tornare in auge e riprendersi fiducia e considerazione. Altrimenti il rischio è quello di una cessione a fine stagione, sia per motivi di plusvalenze che tecnici: Suso ha una clausola rescissoria da quasi 40 milioni che fa gola a molte big europee, Perisic sembra da tempo essere considerato il ‘sacrificato’ di lusso per ricostruire l’attacco interista.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

