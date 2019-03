NEWS MILAN – Massimiliano Mirabelli ha parlato anche di Lucas Paquetà e della lite Kessie-Biglia nel corso del suo intervento ai microfoni di Sportitalia.

L’ex direttore sportivo del Milan era tra coloro molto scettici sul valore del talento brasiliano, però si è ricreduto e lo ha ammesso: «E’ complicato che un brasiliano che arrivi gennaio e faccia così bene. Non mi sarei mai aspettato che facesse così. Quando è arrivato, in Italia eravamo nel clou del campionato e in Brasile avevano finito. Sta andando oltre la più rosea aspettativa. Paquetà sta facendo davvero bene».

Mirabelli in merito al clamoroso litigio tra Franck Kessie e Lucas Biglia nel derby Milan-Inter: «E’ un fatto negativo e non deve accadere mai, soprattutto perché si è visto. Queste cose succedono negli spogliatoi e non davanti alle telecamere. Quello che mi dispiace è che due ragazzi splendidi abbiano dato questa immagine. La cosa intelligente è non farne un caso».

Il dirigente calabrese conosce bene i due litiganti, visto che nell’estate 2017 fu proprio lui ad acquistarli. L’ivoriano fu acquistato in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto dall’Atalanta, mentre l’argentino approdò a Milanello a titolo definitivo dalla Lazio. Due investimenti per migliorare il centrocampo del Milan.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it