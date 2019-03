NEWS MILAN – Non è tutto nero o da cancellare dopo l’amarissimo derby di domenica sera. Una volta sottolineato ciò che non ha funzionato e i punti in cui il Milan deve migliorare, bisogna poi apprezzarne anche i segnali positivi. E il Diavolo – sottolinea Tuttosport – ne ha comunque mandati diversi nonostante il risultato amaro.

Innanzitutto il carattere, la reazione. Perché dopo il 2-0 di Stefan DeVrij, la squadra sarebbe potuta crollare e invece è rimasta in partita e nel finale ha sfiorato in un paio di occasioni il clamoroso 3-3. La sconfitta contro l’Inter – sottolinea il quotidiano – non fa troppo male, perché il Milan ha comunque confermato di essere una squadra viva e in salute. Contro i nerazzurri poi è arrivata la prima sconfitta in campionato nel 2019 dopo dieci risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie e 3 pareggi. Lo score del Milan contro le big è deludente, indubbiamente, ma anche domenica, seppur in difficoltà, i rossoneri hanno dimostrato di poter ampiamente raggiungere l’obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Nonostante i continui problemi tra infortuni, fair play finanziario, grana Gonzalo Higuaín e una rosa apparsa chiaramente corta, la compagine milanista è comunque lì. Dove Elliott Management Corporation aveva chiesto e anche oltre, considerando la grande cavalcata in Coppa Italia e la chance concreta per il primo titolo della nuova era statunitense.

