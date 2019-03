NEWS MILAN – Tiemoué Bakayoko ha segnato il suo primo gol in maglia Milan nel derby contro l’Inter. Una rete che non è servita alla squadra per vincere, ma che è comunque molto importante. Tra l’altro è stato un gol “previsto” dallo stesso francese. Come riportato fa fonti vicino all’ambiente rossonero, Bakayoko era convintissimo di poter segnare nella partita più attesa della stagione. “L’aveva detto!”, hanno ripetuto i calciatori rossoneri in panchina al momento del gol di testa valido per il momentaneo 2-1. Peccato non sia servito per la rimonta.

Redazione MilanLive.it

