NEWS MILAN – Kessie e Biglia non la passeranno liscia. La lite in panchina durante il derby di domenica sera non è passata inosservata. Le immagini hanno fatto il giro dei social in pochissime ore. Una brutta sconfitta per Gennaro Gattuso, che ha sempre puntato forte sull’unità del gruppo e sul rispetto. Stando alle ultime indiscrezioni, entrambi i calciatori saranno sicuramente multati dalla società, ma potrebbero esserci ulteriori sanzioni. Qualcuno ha ipotizzato anche un turno di stop per Kessie, colpevole di non aver dato la mano a Cutrone in occasione del cambio.

Redazione MilanLive.it

