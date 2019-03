CALCIOMERCATO MILAN – Il Real Madrid avrebbe inserito anche Suso nella lista degli obiettivi per l’estate. Zinedine Zidane vuole rivoluzione la rosa e ha stilato un lungo elenco di possibili rinforzi. Molti di questi dall’Italia: Koulibaly, Skriniar, Pjanic, Milinkovic-Savic e anche Suso fra i nomi. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria con i rossoneri intorno ai 40 milioni. Leonardo è al lavoro per eliminarla. In questo periodo non brilla: i tifosi lo vorrebbero un po’ più in panchina, ma Gattuso non lo toglie mai. In estate può succedere di tutto.

>> PER L’ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI <<

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it