CALCIOMERCATO MILAN – Una carriera iniziata tra grandi promesse, poi non completamente realizzate. Campione del Mondo con la Francia Under-20, ma nessuna big punta su di lui: stiamo parlando di Jordan Veretout.

Cresciuto nel Nantes, poi passato tra Aston Villa e Saint-Etienne, nell’estate 2017 si trasferisce in Italia, alla Fiorentina, per 7 milioni di euro. Il suo impatto con la Serie A è inaspettatamente positivo: segna ben 8 gol in 36 partite giocate, più altre due marcature in Coppa Italia. La scorsa estate qualche timido interesse da parte di qualche club, ma la sua valutazione era inevitabilmente cresciuta e a Firenze non avevano intenzione lasciarlo partire, soprattutto per cifre troppo basse. Adesso Veretout è un punto fermo della Fiorentina, e anche in questa stagione si sta dimostrando parecchio affidabile: alla 28^ giornata i numeri parlano di 5 gol e 3 assist in 24 presenze. Numeri importanti considerando che parliamo di un calciatore mai sostituito dall’allenatore nel corso dei match. Per la precisione, soltanto contro il Napoli lo scorso 15 settembre ha giocato appena 64 minuti, poi sempre in campo dall’inizio alla fine.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Veretout nel mirino!

Un giocatore che unisce bene qualità e quantità, il quale potrebbe fare al caso di molti club di alta classifica, magari non come titolare ma certamente con tutte le carte in regola per giocarsi il posto. Qualche big ha già messo gli occhi su di lui, il Napoli in primis, alla ricerca di un sostituto di Allan dato per partente al PSG la prossima estate. C’è anche il Milan tra le pretendenti, con Leonardo che oggi in via Aldo Rossi ha incontrato l’agente Mario Giuffredi, anche se in via ufficiale si è parlato del rinnovo di Andrea Conti: i rossoneri però pare abbiano chiesto info anche su Veretout.

Ricordiamo che il francese ha un contratto fino al giugno 2021 con la Fiorentina, e la prossima estate dovrebbe essere il momento giusto per decidere il da farsi. Veretout ha compiuto 26 anni lo scorso 1 marzo, è un classe 1993 davvero molto interessante che ad un prezzo non troppo elevato potrebbe fare a caso del Milan come rinforzo per il centrocampo, soprattutto considerando che il prossimo 30 giugno andranno in scadenza Montolivo, Mauri e Bertolacci e in mezzo al campo i giocatori a disposizione di Gattuso sono praticamente contati.

Veretout può giocare sia mediano davanti la difesa, ma anche e soprattutto interno sinistro di centrocampo, ruolo nel quale si soffre da mesi l’assenza di Bonaventura, e dove il mister adatta Paquetà. Nel caso in cui il Milan dovesse accedere alla prossima Champions League, sarà fondamentale avere una panchina lunga e in quest’ottica Veretout sarebbe rinforzo utile.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it