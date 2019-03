NEWS MILAN – Il club rossonero ha alcuni giocatori in scadenza di contratto, ma ce ne sono solamente due che potrebbe rinnovare. Si tratta di Cristian Zapata e Ignazio Abate, difensori che si sono dimostrati utili alla causa quando Gennaro Gattuso li ha schierati.

Andrea Bertolacci, Riccardo Montolivo e José Mauri sono destinati a lasciare il Milan invece. I tre centrocampisti hanno trovato pochissimo spazio in questa stagione. Anche quando era in emergenza, il mister ha preferito fare spesso scelte diverse rispetto al dare loro spazio. Sono tutti pronto a dire addio al termine della stagione.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan: la situazione di Abate, Zapata e Bonaventura

Stamane La Gazzetta dello Sport ricorda che Zapata e il Milan hanno avuto dei contatti nelle settimane scorse per trattare il rinnovo di contratto. Tuttavia, non c’è ancora alcun accordo per il prolungamento. Gattuso aveva rivelato che la società aveva offerto al difensore colombiano un ulteriore anno di permanenza in maglia rossonera. Bisognerà vedere se l’ex Udinese avrà pretese diverse. Andando verso i 33 anni potrebbe pure decidere di lasciare Milanello per rimettersi in gioco altrove, magari in un nuovo progetto che gli permetta di essere un titolare.

Già a gennaio Zapata aveva ricevuto delle offerte, in particolare dall’estero. A farsi avanti con maggiore decisione era stato in Fenerbahce, che aveva messo sul piatto un contratto importante. Tuttavia, il Milan bloccò la cessione perché riteneva il giocatore importante e il suo addio avrebbe comportato la necessità di andare a prendere un altro difensore centrale. In quel ruolo si era adattato Abate, un altro che è in scadenza di contratto e che potrebbe valutare di rimanere in rossonero. Pure per lui non mancano alcuni sondaggi, sia da società della Serie A che straniere. Leonardo e Paolo Maldini ne parleranno con Mino Raiola.

E con il noto agente italo-olandese il Milan tornerà a discutere anche del rinnovo contrattuale di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, ora fermo ai box per un grave infortunio, va in scadenza nel 2020. La Gazzetta dello Sport rivela che l’intesa era molto vicina prima dei problemi fisici accusati da Jack. Poi tutto è rimasto in stand-by. Le parti sono in ottimi rapporti e si aggiorneranno nuovamente. Non c’è motivo di pensare che l’ex Atalanta non prolunghi il proprio accordo con il club. La cosa fondamentale ora è il suo recupero.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it