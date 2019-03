CALCIOMERCATO MILAN – Durante la stagione corrente è risultato un vero e proprio elemento indispensabile, sia per la reale mancanza di alternative, sia per la sicurezza acquisita nel suo secondo anno in Italia.

Ricardo Rodriguez è diventato un titolarissimo del Milan, come dicono anche i numeri stagionali: il laterale svizzero classe 1992 da inizio campionato ha accumulato 2.285 minuti complessivi, risultando tra i più presenti in assoluto non solo della rosa rossonera ma in tutta la Serie A 2018-2019. Insomma un calciatore affidabile e un acquisto certamente azzeccato tra quelli portati a Milanello lo scorso anno dall’ormai ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli.

Calciomercato Milan, nuovi tentativi per il terzino Biraghi?

Ma c’è qualcosa che forse ancora non convince il Milan sull’apporto di Rodriguez, che ha dimostrato in queste due stagioni di essere affidabilissimo in fase difensiva, meno utile invece quando serve spingere e dare una mano in situazioni più offensive. Ecco perché il Milan continua a seguire una possibile alternativa sulla fascia mancina: il laterale Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina cresciuto tra l’altro dall’altra sponda dei Navigli, nel settore giovanile dell’Inter.

L’attuale terzino titolare della Nazionale italiana è già stato sondato tempo fa dal Milan, addirittura in estate si era parlato di un ‘sacrificio’ di Rodriguez per puntare su Biraghi, cosa in realtà mai avvenuta. Ma la qualità di spinta e l’ottimo piede mancino del numero 3 viola potrebbero ancora fare gola; come scrive oggi Tuttosport il Milan ieri ha già avuto un contratto con l’agente di Biraghi, magari come sondaggio informativo sulle disponibilità future del calciatore.

Milan che dunque monitora costantemente il calciatore della Fiorentina, anche lui classe 1992 e con un contratto in scadenza a giugno 2021. Una situazione che potrebbe svilupparsi in estate, anche se ci sarà da capire cosa fare con Rodriguez, terzino stimatissimo ma anche sostituibile nel caso in cui si decidesse per un difensore con qualità diverse.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

