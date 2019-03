CALCIOMERCATO MILAN – Patrick Cutrone è oscurato in questo momento da Piatek. Il Milan però punta molto forte su di lui in ottica futura e non solo. Gennaro Gattuso infatti lo ha sempre messo in campo a partita in corso nelle ultime uscite. Il ruolo da non protagonista però potrebbe stargli stretto. E le offerte per lui di certo non mancano. Nelle ultime ore si segnala un interessamento del Borussia Dortmund per il giovane attaccante rossonero. L’Atletico Madrid resta vigile e poi c’è il Torino, da sempre estimatore di Cutrone.

Redazione MilanLive.it

