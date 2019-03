CALCIOMERCATO MILAN – Jordan Veretout potrebbe diventare il nuovo obiettivo del Milan per il centrocampo. A Casa Milan c’è stato un incontro fra Leonardo e Mario Giuffredi, agente del centrocampista della Fiorentina. Probabilmente il dirigente rossonero gli ha chiesto informazioni. Ma il procuratore cura anche gli interessi di Andrea Conti, forse c’è stato un colloquio anche su un possibile rinnovo di contratto del terzino ex Atalanta. In scadenza a giugno 2022, il prolungamento non è certo una priorità, ma il Milan potrebbe decidere di farlo anche per far intendere che la società punta forte su di lui, tornato in campo dopo quasi un anno e mezzo di stop per infortunio.

