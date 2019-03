Fra l’Inter e Mauro Icardi scoppia la pace. O meglio, sono arrivati primi segnali incoraggianti per la fine di questa triste telenovela. L’attaccante argentino stamattina è tornato ad allenarsi con la squadra, come già anticipato ieri dopo l’incontro positivo da Giuseppe Marotta e l’avvocato del calciatore.

Si è messo a disposizione di Luciano Spalletti e probabilmente tornerà fra i convocati per la prossima sfida. La sosta gli darà la possibilità di mettere benzina nelle gambe e di ritrovare il feeling: con il campo ma soprattutto con lo spogliatoio. La revoca della fascia da capitano ad inizio febbraio non è proprio andata giù al numero nove nerazzurro. Che, da quel momento, ha deciso di non giocare e di non allenarsi più, con la giustificazione di un’infiammazione al ginocchio mai confermata dagli esami.

Inter, un Icardi in più per la Champions

Chiaramente alla base di questo comportamento c’è la decisione della società di togliergli la fascia, affidata poi a Samir Handanovic. In questo lungo mese sono successe tante cose, soprattutto via social, con la moglie-agente Wanda Nara carica di frecciatine nei confronti della dirigenza e non solo. Fino ad oggi, quando si è finalmente arrivati ad una prima conclusione. Icardi è tornato ad allenarsi e può essere considerato l’arma in più dell’Inter per questa volata finale in campionato per la Champions League.

Nonostante la sua assenza, la squadra di Spalletti è riuscita comunque a tenere botta e soprattutto a vincere il derby contro il Milan. Questo soprattutto grazie al suo sostituto, Lautaro Martinez, autore di prestazioni di altissimo livello, l’ultima proprio domenica scorsa con un gol e un assist. Ma Icardi è un calciatore di altissimo livello e averlo dalla propria parte è sempre meglio che averlo contro. Marotta lo sa bene ed è per questo che è arrivato ad una “pace” momentanea, poi a giugno si vedrà.

Redazione MilanLive.it

